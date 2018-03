Începand de ieri, primarii interesati sã inceapã sau sã continue lucrãrile de cadastru general pot solicita fonduri de la Agentia Nationalã de Cadastru si Publicitate Imobiliarã. Bugetul alocat in acest an pentru inregistrarea imobilelor in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciarã 2015-2023 este in valoare de 400 milioane lei. În cadrul programului, 67 de unitãti administrativ-teritoriale din judetul Vaslui au semnat contracte de finantare pentru inregistrarea terenurilor in cartea funciarã, iar pe parcurs au fost reziliate cinci... citeste mai mult