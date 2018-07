Bani pentru familiile inundate si sãrace

În curand, mai multe familii din judet vor primi ajutoare financiare acordate de Guvern, fie pentru cã se aflã in situatii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, inundatii, ploi abundente, alunecãri de teren, probleme grave de sãnãtate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socialã. În total, 241 de familii si persoane singure din Vaslui, Bucuresti si alte 26 de judete vor beneficia de ajutoare de urgentã in cuantum total de 787.500 lei, suma fiind aprobatã in sedinta de Guvern de la inceputul sãptãmanii. Hotãrarea de Guvern nr. 536 din 17 iulie a fost deja publicatã in Monitorul Oficial nr. 616... citeste mai mult