„Vrem să lăsăm românului, la finalul unui an, posibilitatea de a-şi deduce din impozitul pe venit în timpul unui an o parte din cheltuielile din o anumită zonă de evaziune fiscală. Adică omul într-un an de zile ştie că-şi strânge aceste bonuri fiscale...

Adevarul, 18 Mai 2015