Statul ar trebui să facă un efort astfel încât, până la final de an, să poată restitui celor îndreptăţiţi sumele plătite în contul taxelor auto, consideră ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

"31 august a fost data limită de depunere a cererilor de restituire. Cred că, dacă tot am alocat bani la rectificare, cam 500 milioane de lei în plus pentru această plată, am putea face un efort ca până la final de an să plătim cam tot ce avem de plătit. Din păcate, se fac foarte multe... citeste mai mult

ieri, 11:08 in Auto, Vizualizari: 27 , Sursa: A1 in