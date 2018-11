© Foto: La 3 ani de mandat, Robu cere in continuare bani de la Guvern. Merge si in audienta la Ponta! Scris de A.S. - Centura Timişoarei, un stadion ultramodern, o sală polivalentă cu 15.000 de locuri, trei poduri şi pasaje, cinci parcări de mari...

Timis Online, 26 Iunie 2015