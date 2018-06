Bani de la Banca Mondiala pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre in Romania Consiliul Directorilor Executivi al Bancii Mondiale a aprobat suma de 400 milioane de euro, care va fi acordata Romaniei in contul unui imprumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre.

Suma va include o Optiune de Tragere Amanata in cazul producerii unei catastrofe (Catastrophe Deferred Drawdown Option - CATDDO). Potrivit bancii, imprumutul va sprijini eforturile Romaniei de a se pregati eficient si de a putea...