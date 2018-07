Bani confiscati de politistii vamali la granita

In Punctul de Trecere a Frontierei Albita, echipa comuna de control a descoperit asupra unui barbat cu cetatenie romana si R. Moldova importante sume de bani pe care acesta incerca sa le scoata din tara, fara a le declara la controlul de frontiera.

In ziua de 23 iulie, in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru a iesi din tara, conducand un autoturism marca BMW, Sergiu C., cu dubla cetatenie romana si R. Moldova, in varsta de 35 de ani.

In baza profilului de risc si a informatiilor detinute la... citeste mai mult

