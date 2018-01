Bani ceruți pentru fațadele distruse din Centrul Vechi

© TION - Trotuarele distruse din centrul Timisoarei au intrat in sfarsit in reparații Scris de A.S. - Au început în sfârşit lucrările la trotuare pe celebra arteră cu palmieri din centrul Timişoarei, pe bulevardul I.C. Brătianu. Spaţiile destinate...

Timis Online, 3 Septembrie 2014