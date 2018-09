Orasul Bangkok, afectat de cresterea nivelului marii, eroziunea regiunilor costiere si urbanizarea galopanta, gazduieste intre 4 si 9 septembrie o reuniune pregatitoare a COP-24, urmatoarea conferinta ONU pentru clima. Metropola asiatica se scufunda inexorabil si ar putea sa devina acoperita partial de apa pana in anul 2030, informeaza AFP.

Construit pe terenuri mlastinoase la doar 1,5 metri deasupra nivelului marii, acest megalopolis cu peste 10 milioane de locuitori „se scufunda astazi cu 1-2 centimetri pe an si risca sa fie afectat de inundatii foarte importante in viitorul apropiat”, a dezvaluit... citeste mai mult