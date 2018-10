Nicuşor Bancu (26 de ani) speră ca, în sfârşit, el şi colegii săi să rupă seria fără victorie în faţa FCSB, duminică, pe ”Ion Oblemenco”, de la ora 21:00, atunci când are loc un nou meci între U Craiova şi actualul lider al Ligii 1 Betano.

„Va fi un meci foarte dificil. Ei vor veni să câştige, ca de obicei, iar noi, tot ca de obicei, sperăm să spargem gheaţa împotriva lor. Pregătiţi, din gură, am fost tot timpul, dar pe teren a fost altceva, am pierdut mereu. Sper ca de data asta să fie altceva, să arătăm pe teren că putem să câştigăm, iar la final să ne bucurăm cu toţii”, a spus fundaşul oltenilor înaintea... citeste mai mult

