Mijlocaşul Nicuşor Bancu a admis că echipa de fotbal CS Universitatea Craiova are un complex în meciurile cu FCSB (ex-Steaua), pe care nu a mai învins-o de mulţi ani, dar speră să spargă gheaţa în meciul de luni, din Bănie.

''Ne aşteaptă o partidă foarte grea, Steaua (FCSB) va veni să câştige aici, pentru că dacă se vor încurca îşi va lua adio de al titlu, dar sperăm să spargem gheaţa şi să reuşim să câştigăm'', a spus Bancu.

''Se poate spune că e un complex, vorbim între noi că am făcut meciuri bune cu alte echipe, am reuşit să încurcăm pe toată lumea, doar pe... citeste mai mult

