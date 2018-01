Bancnote noi, puse in circulatie de BNR. Cum arata acestea BNR a pus in circulatie, incepand cu 1 ianuarie 2018, bancnote si monede modificate.

Bancnotele au noua stema a tarii si au inscrisa data de "1 ianuarie 2018". Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua stema, caracteristicile acestora, precum si elementele de siguranta ale bancnotelor cu noua stema, sunt aceleasi cu cele ale bancnotelor si monedelor aflate in circulatie, precizeaza comunicatul transmis de BNR. Bancnotele si monedele cu noua stema... citeste mai mult