Un număr în creştere de bănci s-ar putea alătura efortului de finanţare a achiziţiei de către firma americană de private equity Blackstone Group a unei participaţii majoritare în cadrul diviziei Financial and Risk a Thomson Reuters, relatează Portfolio.hu.

Bank of America Merrill Lynch, Citigroup şi JP Morgan conduc eforturile şi sunt în discuţii cu alte bănci, printre care Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs şi RBC, care s-ar putea alătura tranzacţiei.

Băncilor li se oferă comisioane pentru a intermedia 28% din tranzacţie, pentru a reduce riscurile pentru cele trei bănci care se ocupă în principal de... citeste mai mult