♦ Majoritatea băncilor mari ţin dobânzile la depozitele în lei sub pragul de 1% pe an, pentru că au lichiditate şi depozite în exces.

Bancherii nu se grăbesc să urce dobânzile la depozitele în lei în pofida faptului că BNR a majorat deja de două ori dobânda cheie în acest an, iar inflaţia devine tot mai presantă.

Dobânzile la depozitele în lei stau de mai bine de un an sub nivelul de 1%, iar luând în calcul inflaţia de 5% prognozată de BNR pentru trimestrele I şi II din acest an să ţii banii la bancă nu îţi aduce altceva decât pierderi şi bătăi de cap.

În plus, strategia băncilor de a menţine cât mai mult dobânzile jos pentru a-şi... citeste mai mult