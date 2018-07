Bancile din Romania au facut 5,335 miliarde de lei profit net Raportul anual al Bancii Nationala a Romaniei consemneaza ca 80% dintre institutiile de credit din tara noastra au incheiat anul trecut pe plus, reusind profit net total de 5,335 miliarde de lei.

Reteaua teritoriala si numarul de angajati a continuat sa se micsoreze, bancile inchizand 205 de sucursale si agentii bancare si ramanand fara 352 de angajati.

