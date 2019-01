Anul 2019 se anunță unul cu mari dificultăți economice, iar cursul euro-leu va cunoaște o creștere semnificativă, cosideră Ciprian Dascalu, Chief Economist, Macroeconomic Research, ING Bank Romania.

"Anticipam un curs EUR/RON in intervalul 4.6500- 4.7000 pentru prima parte a anului 2019 si 4.7000 - 4.7500 in a doua parte, pe fondul unei deprecieri graduale, controlate de banca centrala pentru a evita reinflamarea presiunilor inflationiste.

Probabil, intr-un viitor apropiat, ce tine si de evolutia ratei inflatiei, BNR isi va ajusta in sus intervalul actual de confort (4.6200-4.6700),... citeste mai mult