Banca Transilvania. Primii 25 de ani (P)

Plecata in 2006 de la 30% din media zonei euro in ceea ce priveste puterea de cumparare (PIB/capita in Paritatea Puterii de Cumparare), Romania a ajuns in aceste zile spre jumatate din aceasta medie, arata o analiza a economistului Andrei Radulescude...

Buna ziua Iasi, 29 Noiembrie 2016