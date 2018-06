Banca Transilvania, locul 7 in Top Social Brands 2018 Banca Transilvania ocupa locul 7 in Top Social Brands 2018, in urcare cu doua pozitii fata de 2017.

Anul acesta, au facut parte din clasament 75 de branduri care s-au remarcat prin campaniile social media pe care le-au avut in perioada aprilie 2017-aprilie 2018. Top Social Brands analizeaza evolutia brandurilor din Romania in social media si este un top realizat in fiecare an de catre revista Biz, impreuna cu Zelist.

