Banca Transilvania le ofera o reducere de 18% clientilor Bancpost care au credite in franci elvetieni cu garantii imobiliare Banca Transilvania, actionar majoritar al Bancpost, lanseaza o oferta pentru clientii Bancpost care au imprumuturi in franci elvetieni cu garantii imobiliare si care vor conversia acestora in lei sau in euro.

Detaliile ofertei vor fi prezentate clientilor de echipe din care fac parte atat angajati Bancpost, cat si BT, in unitatile Bancpost incluse in campanie. Oferta este valabila intre 2 iulie si 31 august 2018. Reducerea este de 18% si este aplicata soldului curent, din care vor fi scazute eventuale obligatii de... citeste mai mult