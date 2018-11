National Bank of Greece (NBG) a cumpărat, în octombrie 2003, pachetul majoritar de la Banca Românească, deţinând în prezent 99,279% din capitalul social al acesteia. Cu un capital social de peste 700 de milioane de lei şi o reţea naţională de sucursale în majoritatea oraşelor importante ale ţării, Banca Românea¬scă are 22 de ani de activitate pe piaţa bancară din România. Acum, Banca Centrală Greciei a depus cerere oficială la DG Comp, cerând prelungirea cu un an a termenului care se încheie la sfârşitul acestui an. Cererea se aşteaptă să fie în cele din urmă admisă, cu obişnuitele „comentarii” şi cu unele „asteriscuri”... citeste mai mult