Deşi vrea să evite supraîndatorarea populaţiei, Banca Naţională a României nu are nicio preocupare pentru limitarea creditării, potrivit lui, Adrian Vasilescu, consultant de strategie al BNR.

„Lucrurile sunt foarte limpezi. Banca Naţională nu are nicio preocupare pentru limitarea creditării. Indiferent cum s-a exprimat guvernatorul, trebuie să îi fie luat nu un cuvânt, ci contextul, iar contextul în care a vorbit este foarte limpede.

A explicat că România are cea mai mică rată de intermediere a creditării pe piaţa Uniunii Europene. Deci, avem cea mai mică intermediere ca raport credite private la... citeste mai mult