Banca Naţională a României nu are nicio preocupare pentru limitarea creditării, însă doreşte să evite supraîndatorarea populaţiei, a declarat, luni, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Naţională a României (BNR), întrebat de jurnalişti despre eventualele măsuri de limitare a gradului de îndatorare a populaţiei.



"Lucrurile sunt foarte limpezi. Banca Naţională nu are nicio preocupare pentru limitarea creditării. Indiferent cum s-a exprimat guvernatorul, trebuie să îi fie luat nu un cuvânt, ci contextul, iar contextul în care a vorbit este foarte limpede. A explicat că România are cea mai mică... citeste mai mult