Banca Nationala nici nu scumpeste nici nu ieftineste banii In sedinta de astazi, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a luat mai multe decizii legate de politica monetara.

Astfel, Consilul a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an.



Actualul nivel al dobanzii de politica monetara a fost stabilit de BNR in sedinta din 8 februarie 2018, dupa ce, in prima sedinta de politica monetara din acest an, 9 ianuarie, BNR a ridicat rata dobanzii la 2%, de la 1,75%, cat a fost la finele anului trecut.



Nivelul de 2,25%, nu a mai fost atins din data de 5 februarie 2015, cand BNR scazuse rata de la 2,5% (stabilita pe 8... citeste mai mult