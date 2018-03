Banca Nationala a Romaniei face educatie financiara in Global Money Week Banca Nationala a Romaniei in parteneriat cu Child and Youth Finance International si Ministerul Educatiei Nationale organizeaza in perioada 12 - 16 martie 2018 "Global Money Week - Saptamana Mondiala a Banilor".

Tematica acestui an este: "Money Matters Matter". Pe parcursul saptamanii, sucursalele si agentiile BNR vor organiza activitati educationale destinate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar.

Prin intermediul unor activitati interactive, elevii vor putea discuta... citeste mai mult