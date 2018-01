Banca Nationala a Romaniei a majorat rata dobanzii de politica monetara la 2% In sedinta de astazi, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an de la 1,75%, incepand cu data de 9 ianuarie 2018.

Nivelul de 1,75% a fost stabilit, initial, de BNR, in data de 7 mai 2015. Dobanda de 2% nu a mai fost atinsa din 1 aprilie 2015, cand a fost redusa de la 2,25%.

De asemenea, astazi, Banca Nationala a mai decis majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an, de la 0,75% pe an,... citeste mai mult