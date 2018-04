În şedinţa din 4 aprilie 2018 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

Menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25 la sută pe an; Menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25 la sută pe an, iar rata dobânzii aferente facilității de creditare la 3,25 la sută pe an; Păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. Rata anuală a inflației a înregistrat o creştere semnificativă în luna ianuarie... citeste mai mult