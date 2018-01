Banca Mondiala constata cresterea nivelului de bunastare, dar pe fondul persistentei inegalitatii Nivelul mondial al bunastarii a crescut semnificativ, in ultimii 20 de ani, dar averea pe cap de locuitor a scazut sau a stagnat in peste 24 de tari, pe mai multe paliere de venit, se arata intr-un raport recent al Bancii Mondiale.

Dincolo de indicatorii traditionali, cum ar fi PIB, raportul analizeaza nivelul de bunastare pentru a monitoriza progresul economic si sustenabilitatea statelor studiate. Raportul, intitulat "Evolutia bunastarii natiunilor", editia 2018 ("The Changing Wealth of...