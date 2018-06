Banca centrală a Germaniei şi-a redus proiecţia de creştere economică pentru acest an, argumentând că îngrijorările de ordin comercial şi politic fac perspectivele economiei aflate încă în avans puternic mai nesigure, relatează Reuters.

Cererea mai slabă din afară şi deficitul de forţă de muncă de pe plan intern au scos la iveală slăbiciunile existente în centrul economiei bazate pe exporturi a ţării, potrivit Bundesbank.

Banca se aşteaptă la o creştere de 2,0% pentru acest an, cu mult sub cea de 2,5% proiectată în luna decembrie.

