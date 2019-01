Banatul Montan – episodul 2 – Calea Apelor

„Acum un an, în 22 ianuarie 2018, lansam primul episod al unui proiect ambiţios de documentar turistic despre zona mea de baştină. Mi-am propus ca în trei ani să produc o trilogie numită «Banatul Montan» care să cuprindă o parte din poveştile, legendele şi locurile inedite din această regiune magică. Aşa că după lansarea de anul trecut a primului episod şi un alt an de muncă, am ajuns la momentul lansării celui de-al doilea episod al trilogiei. Cu Ancuţa Dorohoi în rolul frumoasei prezentatoare, o muzică superbă, inspirată din folclorul bănăţean compusă special pentru acest film de Eduard Dąbrowski-Boboia şi un afiş desenat de... citeste mai mult

acum 22 min. in Locale, Vizualizari: 13 , Sursa: Caras Online in