Banat Girls, fara greseala in campionat

„A fost cea mai frumoasă zi din viața mea și a echipei Banat Girls Reșița. În sfârșit, ne-am îndeplinit obiectivul, am crezut în puterile noastre și am făcut un meci foarte bun. Nu aveam niciun dubiu în privința echipei care câștigă această serie. Am încercat să facem diferența dintre locul 1 și celelalte locuri. Nu am depus armele nici după pauză, când scorul era deja 5-0 pentru noi, și am mai marcat două goluri. Am rulat tot lotul, sunt mulțumit de toate fetele. Am pregătit meciul foarte bine, am avut cinci antrenamente în ultima săptămână, chiar și sâmbătă, înaintea meciului. În... citeste mai mult