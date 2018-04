Joi, 19 Aprilie, 22:44

Alexandru Băluță a vorbit după succesul celor de la Craiova cu Botoșani din semifinalele Cupei României, scor 5-1, partidă în care mijlocașul ofensiv a reușit 3 goluri.

"E primul hattrick din cariera mea. Mă bucur că a venit acum, vrem să aducem Cupa la Craiova. Știam că nu va fi un meci ușor, mă bucur că am tratat serios meciul și am câștigat la o diferență destul mare. Suporterii asta așteaptă de la noi, să-i facem fericiți.

Nu m-a doborât perioada proastă prin care am trecut. Trebuia doar să mă liniștesc, să-mi pun ordine în gânduri. Am devenit mai puternic, am muncit mult, suplimentar, mă bucur că am reușit.

Mă bucur de asemenea că am învățat din greșeli.... citeste mai mult

acum 54 min. in Sport, Vizualizari: 26 , Sursa: Gazeta Sporturilor in