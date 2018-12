Balul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“

Cea de-a opta ediţie a Balului Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“, din Târgu Jiu, se va desfășura duminică, 16 decembrie. În cadrul manifestărilor va avea loc premiera musicalului „Eu și iubita mea“, în regia lui Marian Negrescu, spectacol in memoriam Achille Roselletti. Balul Teatrului poate fi vizionat și de posesorii abonamentului „Aristița Romanescu“. Manifestarea a fost organizată pentru prima dată în 2010. Are loc în luna decembrie, la final de an. „Aşteptăm să fie sala plină şi să ne bucurăm de acest eveniment. Spectacolul, cu momente de teatru de muzică şi dans, va face parte din stagiunea permanentă a teatrului. Din distribuția spectacolului fac parte... citeste mai mult