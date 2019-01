La Zalău se va desfăşura sâmbătă 26 ianuarie cea de-a treia ediţie a Balului Medicilor Sălaj. Balul Medicilor Sălaj se va desfășura de aceasta dată sub egida Colegiului Medicilor Sălaj dar și a Colegiului Medicilor Dentiști Sălaj. În acest fel, evenimentul va fi pe deplin dedicat întregii elite medicale a județului.





După succesul primelor două ediții, Balul Medicilor a ajuns la cea de-a III-a ediție. Putem spune că dorința celor doi inițiatori, dr. Anamaria Matioc și dr. Alexandru Csakvari, ca acest eveniment al lumii medicale să devină o tradiție a fiecărui început de an s-a concretizat. Cu fiecare an... citeste mai mult

