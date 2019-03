România a făcut o prima repriză extrem de slabă la Stockholm şi, inclusiv în partea secundă, când a jucat ceva mai bine, suedezii au avut mai multe ocazii.

Gabi Balint s-a arătat extrem de dezamăgit de prestaţia tricolorilor, analizând partidă printr-o intervenţie telefonică la Digi Sport.

Ce a spus Gabi Balint?

*Meciul a fost abordat prost din punct de vedere tactic. În prima repriză, Băluţă şi Răzvan Marin m-au dezamăgit. Îmi pare rău că nu am avut curaj. Cred că Mitriţă nu trebuia folosit din primul minut. Trebuia jucat cu un fotbalist mai puternic sau cum s-a jucat în repriza a doua, cu Claudiu Keşeru şi Puşcaş în atac.

*Am jucat uşor, am încercat să nu dăm spaţii şi să...

