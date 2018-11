FCSB a câştigat trei puncte importante în meciul cu Astra Giurgiu, de pe Arena Naţională, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Harlem Gnohere, dintr-un penalty obţinut de Olimpiu Moruţan.

Omul meciului pentru FCSB a fost portarul Cristian Bălgrădean, care a apărat penalty-ul executat de Llullaku în prima repriză şi s-a remarcat cu câteva parade spectaculoase, care au păstrat tabela intactă:

"În această seară am reuşit să nu luăm gol, toată echipa. Nu cred că am facut un joc foarte bun, dar am reuşit să câştigăm, am luat toate cele trei puncte, asta e cel mai important. Aşa am simţit eu, că dă în dreapta mea (n.r. - penalty-ul executat de Llullaku).

