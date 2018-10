Cristian Bălgrădean (30 de ani) consideră că jocul foarte slab al FCSB-ului din a doua repriză a dus la prima înfrângere din ultimii 16 ani contra Craiovei, 1-2 pe "Ion Oblemenco".

"Cred că am avut jocul în mână la 1-0, am avut situaţii de a face 2-0, dar nu am reuşit să le fructificăm şi am pierdut. Într-adevăr, a doua repriză nu a fost cea pe care ne-o doream, dar în prima am avut şanse. Şi în a doua, la acea greşeală a lor când a scăpat Moruţan...În fine, asta a fost soarta acestui joc. Nu ştiu, poate ne-am retras puţin... citeste mai mult