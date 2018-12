Faimosul artist ucrainean, care a şocat lumea dansului în 2012 când a părăsit Royal Ballet la vârsta de 21 de ani - la doar doi ani de când devenise prim-balerin - a lucrat de atunci ca dansator independent la diverse companii, printre care Teatrele Sadler’s Wells, Bolşoi şi San Carlo.

Videoclipul în care Polunin dansează pe melodia lui Hozier "Take Me to Church", regizat de David LaChapelle, a devenit viral în 2015 şi a adunat peste 25 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artistul a apărut în filmul regizat de Kenneth Branagh

