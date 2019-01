Balc-ul, sub tirul puștilor miliardarilor

- Doi medici vor superviza calitatea cărnii la fața locului. Pe lângă examenul trichinelogic, carnea va fi analizată și din perspectiva virusului pestei porcine.

Pesta porcină africană identificată chiar lângă domeniul de vânătoare de la Balc nu-i sperie pe miliardarii Europei.

Ca în fiecare an, din 2005 încoace, aceștia au onorat invitația lui Ion Țiriac și în acest weekend. Condițiile generale în care are loc acțiunea sunt însă cu totul altele după ce Bihorul a intrat sub codul roșu al focarelor de pestă porcină. În urmă cu o lună un focar de pestă porcină a fost identificat tocmai la un fond de vânătoare aflat în apropierea domeniului Țiriac. În plus, mistreții au fost catalogați ca... citeste mai mult

