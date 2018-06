• Premiera absoluta: conducerea UMF Iasi a fost obligata la plata unor daune morale in valoare de 50.000 de lei pentru ca nu a invalidat un concurs pentru postul de conferentiar castigat de medicul pediatru Smaranda Diaconescu • Este primul caz in care universitatea plateste daune morale unui profesor • Pe langa aceste daune morale, trebuie sa plateasca si daune materiale constand in diferenta de salariu dintre postul de sef lucrari si cel de conferentiar • Suparati din cauza acestei situatii tensionate, sefii UMF sunt disperati sa schimbe decizia instantei si... citeste mai mult

