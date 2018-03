"El a vrut să vină aici. A fost decizia lui, şi-a ales un drum în viaţa. Dacă îşi va dori, dacă are talent şi este puternic, o să ajungă departe.

Este inteligent şi este ideal ca mijlocaş central. Vom vedea cum va evolua şi cât de puternic va fi din punct de vedere fizic. Tatăl lui dorea ca el să fie atacant, dar, din păcate pentru el, cred că poziţia lui Nicolas este playmaker defensiv.

Eu l-am observat şi am văzut că este inteligent în joc şi are tehnică bună. Este talentat şi poate să aibă un viitor frumos", a spus Gică Hagi la TV Telekom Sport.

