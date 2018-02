Părinții unui băiețel erau îngrijorați pentru că acesta nu suporta matematica și era imposibil să-l determinte să învețe la această materie.

La insistențele unor prieteni de familie, și-au mutat copilul de la școala de stat la o școală privată catolică.

După prima zi la școala cea nouă, băiețelul s-a întors acasă foarte serios și s-a închis în camera lui să-și facă temele.

Zilele care au urmat au fost identice. Iar când a avut primult test, băiatul a venit cu lucrarea acasă, care avea nota 10.

Seara, părinții l-am întrebat ce l-a determinat să învețe, iar atunci copilul a spus că „în prima zi, când am intrat în școală am văzut un nene prins în cuie pe semnul plus. Atunci mi-am dat seama... citeste mai mult