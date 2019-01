Dupa multi ani in care au fost facute tot felul de combinatii financiare in cazul firmei de constructii controlate de familia fostului subprefect de Iasi, autoritatile fiscale au decis sa-l trimita in judecata pe administrator, acesta fiind tras la raspundere ca a adus societatea in faliment cu datorii uriase • Magistratii au decis ca Stefan Silviu Etcu trebuie sa plateasca despagubiri de aproape un milion de euro, bani care reprezinta datoriile acumulate de-a lungul ultimilor ani prin intermediul RAL Construct Grup • In perioada in care aceasta societate era ingropata in datorii si bagata in insolventa, familia Etcu a creat mai... citeste mai mult

