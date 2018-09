Incident grav la o piscina din cadrul Complexului de Agrement Martisorul din Cacica. Un copil de 10 ani, din Botosani, a fost la un pas de a-si pierde viata, in cursul zilei de joi, dupa ce a fost lasat nesupravegheat sa se joace in apa.



Copilul a scapat cu viata gratie unui barbat de 35 de ani, din Mitocu Dragomirnei, care l-a scos de pe fundul bazinului in ultimul moment si i-a acordat si primele ingrijiri. Minorul venise la piscina impreuna cu un grup de persoane din Dorohoi. Cea care il insotea a plecat la un moment dat cu o fetita de 2 ani la spatiul de joaca, iar copilul de 10 ani a ramas... citeste mai mult

