Baia Mare are buget!

Primaria orasului Baia Sprie are buget pe 2011. Consilierii locali au aprobat un buget de austeritate, mai mic ca anul trecut cu 10 milioane de lei. Situatia este cat se poate de grea, in conditiile in care trebuie sa plateasca datorii din mandatul...

Informatia zilei MM, 25 Februarie 2011