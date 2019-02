BAFTA 2019 - "The Favourite", desemnat cel mai bun film britanic

Lungmetrajul "The Favourite", regizat de cineastul Yorgos Lanthimos, a câştigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic, duminică seară, la Londra, la cea de-a 72-a ediţie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit Press Association.

La categoria "cel mai bun film britanic" au concurat producţiile cinematografice "Beast", "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "McQueen", "Stan & Ollie" şi "You Were Never Really Here".

