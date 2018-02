BAFTA 2018: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", desemnat cel mai bun film britanic

Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" , regizat de cineastul Martin McDonagh, a câştigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic, duminică seară, la Londra, la cea de-a 71-a ediţie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC.

La categoria "cel mai bun film britanic" au concurat producţiile cinematografice "Darkest Hour", "The Death Of Stalin", "God's Own Country", "Lady Macbeth", "Paddington 2" şi "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

