BAFTA 2018: Lista completa a castigatorilor Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a castigat cinci trofee la gala BAFTA, duminica seara, la Londra, dupa ce s-a impus inclusiv la categoriile "cel mai bun film", "cel mai bun scenariu original" si "cea mai buna actrita in rol principal". Prezentam mai jos lista completa a trofeelor atribuite in cadrul celor 24 de categorii de premii care au fost decernate la gala BAFTA 2018. Evenimentul a fost prezentat de actrita de comedie Joanna Lumley.

