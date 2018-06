Badalau: Presedintele e obligat sa puna in aplicare decizia CCR Senatorul PSD Niculae Badalau sustine ca, daca seful statului nu va aplica decizia CCR in cazul Kovesi, Ministerul Justitiei il va notifica sa o faca si in caz contrar se va aplica legea penala.

