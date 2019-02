”La o cafea cu prietenii!”, a fost mesajul postat de Niculae Bădălău.

Dumitru Buzatu a explicat că a fost vorba despre discuţii legate de adminitraţia locală. ”Sincer să fiu, după ce am făcut poza ne-am gândit că ar putea să apară şi astfel de interpretări. Am discutat lucruri punctuale, administrative, dar şi lucruri personale, care nu fac interesul opiniei publice. Am discutat despre buget, despre chestiuni de administraţie locală”, a spus Nicolae Buzatu

