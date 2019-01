Niculae Bădălău

Ministrul Economiei, lider al PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, a declarat vineri că au trecut peste două luni de când i-a fost spartă casa de hoţi şi are încredere în continuare în organele statului, dar i se pare că lucrurile trenează şi familia sa este traumatizată.

„Au trecut mai mult de două luni de când mi-a fost spartă locuinţa. Eu am avut încredere şi încerc să am încredere în continuare în organele statului, dar tot mi se pare că lucrurile trenează sau probabil e o cercetare mult mai grea, probabil hoţii sunt mai deştepţi ca poliţiştii”, a spus Bădălău într-o conferință de presă la Giurgiu.

„Am auzit şi povestea că eu mi-aş fi înscenat situaţia, lucru care mă... citeste mai mult

